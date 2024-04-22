Экология 22 апреля 2024, 16:46 РЭО: экологический центр открылся в Кирове

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В Кирове в апреле 2024 года открылся экологический центр при поддержке движения «Экосистема»

«Новый центр, открывшийся в Кировской области, должен стать главной площадкой экопросвещения в регионе и одной из крупнейших диалоговых площадок, местом притяжения молодежи, в том числе экологического коммьюнити. Здесь будут проходить встречи с населением, жители смогут задавать волнующие их вопросы и участвовать в решении экологических задач», — сказал глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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В экоцентре будут встречаться представители разных поколений: и молодые люди, и люди старшего возраста.

«Экоцентр будет вести работу по 175 направлениям. Одно из важнейших — просвещение граждан по вопросам раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Уже в этом году, в преддверии 650-летия Кирова, в экоцентре пройдет множество мероприятий», — рассказал сопредседатель Всероссийского экологического движения «Экосистема» Андрей Руднев.