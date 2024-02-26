Экология 26 февраля 2024, 17:46 РЭО: ЭкоЧум проедет по пяти городам Ямала РЭО

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Жители пяти городов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) смогут посетить ЭкоЧум. В Российском экологическим операторе поприветствовали проект и призвали горожан посетить площадку, чтобы узнать больше о раздельном сборе и переработке отходов.

«Необычный формат был придуман в ЯНАО в прошлом году. ЭкоЧум — выездная площадка „ЯмалЭкоДома“, проекта от местного регионального оператора. РЭО приветствует подобные проекты, которые направлены на популяризацию раздельного сбора отходов и экопросвещение местных жителей. В таких местах они могут узнать больше о принципах экономики замкнутого цикла, о том, как вести экологичный образ жизни», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Впервые ЭкоЧум был запущен в Надыме, его посетили около 700 человек. «Мы получили большой отклик от наших гостей, и в этом году решили не просто повторить, но и расширить географию проекта», — отметил генеральный директор регионального оператора ООО «Инновационные технологии» Артем Ткаченко.

В этом году ЭкоЧум будет работать в пяти городах — Надыме, Тарко-Сале, Новом Уренгое, Салехарде и Ноябрьске. Для гостей приготовили мастер-классы по изготовлению оленей, белых мишек и национальных кукол из вторсырья, викторину «Быть эко — логично», на которой расскажут, как одноразовое заменить многоразовым и какие бывают бюджетные экопривычки. Возле ЭкоЧума установят велошредер для измельчения пластиковых крышек.

«Всего в ЯНАО действует 157 пунктов приема вторичных ресурсов, в том числе 3 современных экоцентра „ЯмалЭкоДом“, в которых ежедневно проходят просветительские мероприятия для жителей севера и прием отходов на переработку, что крайне важно для удаленных территорий, где создание современных способов общения с отходами осложняется расстояниями, вечной мерзлотой и близостью хищников», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Первым городом, где остановился ЭкоЧум, стал Надым 24 и 25 февраля. А уже 2 и 3 марта он будет работать на берегу реки Пур в Тарко-Сале. Затем ЭкоЧум направится в Новый Уренгой — там 9 и 10 марта он будет установлен на берегу реки Седэяха в районе городского пляжа. В столице округа Салехарде ЭкоЧум будет работать 23 и 24 марта, а в Ноябрьске — 30 марта. Установка ЭкоЧума приурочена к празднованию Дня оленевода на Ямале.