Экология 25 ноября 2022, 12:20 РЭО: дороги станут на 25% дешевле благодаря отходам

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В Белоруссии доказали снижение себестоимости асфальтобетонных смесей до 25%.

Применение резиновой крошки из переработанных покрышек в дорожном строительстве позволило снизить себестоимость асфальтобетонных смесей до 25% в Республике Беларусь. В Российском экологическом операторе указали, что в России возможно прийти к таким же показателям.

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«Опыт применения резиновой крошки при дорожном строительстве в нашей стране насчитывает более 70 лет. В 1930–1940-е годы прошлого века были начаты работы по применению резиновой крошки при устройстве асфальтобетонных покрытий. С 2000 года как минимум шесть компаний производили модификаторы битума и асфальтобетона на основе резиновой крошки. Сейчас действует не менее 10 стандартов и СТО. В России за последние 5 лет с применением такого модификатора было уложено порядка 15 млн кв. м дорог. У нас есть данные о белорусском опыте. В Белоруссии доказали снижение себестоимости асфальтобетонных смесей до 25%. Уверены, что и в России к таким показателям реально прийти, если начать активно применять вторсырье в дорожном строительстве», — рассказал глава РЭО Денис Буцаев.

Помимо этого, на 39% становится выше устойчивость к колееобразованию, на 43% — к усталостному трещинообразованию. Также исследования показали, что на 10% выше предел прочности на растяжение при изгибе, на 15% выше показатели динамического модуля упругости и в 1,5−2 раза выше срок службы дорожных покрытий.

В 2022-м РЭО приступил к работе над программой «Применение вторичных ресурсов, вторичного сырья из отходов в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства на 2022−2030 годы». Согласно программе, применение материалов, полученных из строительных и других видов отходов, в строительстве дорог к 2030 году должно достигнуть 40%.