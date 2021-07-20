Мусоровозы могут начать конфисковывать за незаконный сброс отходов в России

Конфискацию мусоровозов за сброс отходов в неположенных местах предложили предусмотреть в Кодексе об административных нарушениях. С таким предложением Российский экологический оператор обратился в правительство, сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев. Изменения в Кодекс внесут в случае одобрения кабмина.

«Глобально — нам нужно „обелить“ рынок, чтобы недобросовестные игроки, которые сваливают отходы на свалки, а не везут их в сортировочные центры, ушли с рынка. Конфискация мусоровозов может стать мерой, которая этому будет способствовать. Но я хочу подчеркнуть, что это даст больше превентивный эффект, нежели карательный. Кроме того, мы предложили правительству индексировать существующие штрафы за складирование отходов в несанкционированных местах», — сказал Буцаев.

По его словам, аналогичная мера, связанная с конфискацией транспортного средства, показала свою эффективность в системе прослеживаемости за алкоголем.

По данным Российского экологического оператора, большинство нарушителей — это не сами региональные операторы, а компании, которые работают на подрядах. В том числе индивидуальные предприниматели. Если правительство поддержит предложение Российского экологического оператора, то компания подготовит проект нормативно-правовых актов.

Сейчас штрафы за незаконную свалку варьируются от 1000 до 2000 рублей для граждан, от 10 000 до 30 000 — для должностных лиц, от 30 000 до 50 000 — для индивидуальных предпринимателей и от 100 000 до 250 000 рублей — для юрлиц.

Во вторник, 20 июля, Российский экологический оператор рассказал на пресс-конференции в ТАСС о новой системе прослеживаемости за отходами. Она будет базироваться на государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ГИС УТКО). Данные с мусоровозов будут передаваться при помощи датчиков.