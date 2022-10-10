РЭО договорился с 12 регионами и предприятиями о предоставлении данных экомониторинга | 360°

Экология 10 октября 2022, 18:59 Поделиться Telegram

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Viber РЭО договорился с 12 регионами и предприятиями о предоставлении данных экомониторинга

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Российский экологический оператор заключил с субъектами РФ и промышленными предприятиями 12 соглашений по предоставлению данных с систем экомониторинга. Особенности перехода экологического мониторинга в электронный формат обсудили на сессии «Экологический мониторинг: переход в „цифру“». Мероприятие состоялось 10 октября в рамках Российского экологического форума, организатором которого выступил РЭО.

«Важным шагом для перехода экомониторинга в „цифру“ становится перевод услуг в области экологии в электронный вид. РЭО работает над одним из цифровых продуктов, чей функционал представляет собой экомониторинг. Пилотный проект комплексной ФГИС „Экомониторинг“ позволит принимать верные управленческие решения и избегать происшествий. Перед нам стоит задача создать систему, которая бы аккумулировала всю информацию, все разнородные данные, как есть — в цифровом и описательном виде. Речь о данных, собираемых как с систем мониторинга госорганов, так и общественными сетями, промышленными предприятиями. Мы планируем постепенно расширять нашу базу данных, уже заключили 12 соглашений по предоставлению информации со всеми регионами, у которых есть своя система, где все аккумулируется, а также с промышленными предприятиями», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

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По поручению Минприроды России РЭО работает над пилотом по созданию технологии сбора данных с различных сетей мониторинга. В рамках проекта РЭО получает в автоматическом режиме данные от Росгидромета, общественных, промышленных предприятий, органов местного самоуправления. Соглашения по предоставлению данных были заключены с 7 субъектами РФ (Красноярский край, Омская, Московская, Липецкая, Челябинская, Рязанская и Сахалинская области), федеральными органами исполнительной власти (Росгидромет) и 4 предприятиями (ПАО Норникель, филиал Газпромнефть АО Омский НПЗ, ОАО РЖД, ООО ЗабГокСвязь).

Также планируется подготовить онлайн-рейтинг регионов по загрязнению на основе предоставляемых данных и домен «экология», чтобы создать на базе данных систему, предоставляющую услуги в сфере экологии, рассказал заместитель руководителя департамента по проектам экологической отрасли РЭО Олег Борзых на сессии «Экологический мониторинг: переход в „цифру“».

В результате создания системы экомониторинга будет обеспечено всестороннее и своевременное предоставление гражданам, органам госвласти и местного самоуправления, общественным объединениям и некоммерческим организациям, заинтересованным юрлицам, ИП достоверной и полной информации о состоянии окружающей среды, а также прогнозирование ее изменения. Всеобъемлющие наблюдения за изменениями климата, углеродными единицами, парниковыми газами, слежение за нарушениями закона, получение данных от предприятий и своевременные обработка и их анализ позволят принимать верные управленческие решения и избегать происшествий.

Российский экологический форум проходит 10–11 октября 2022 года в Московской области. Организатором мероприятия выступил Российский экологический оператор. Мероприятие проходит в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 октября. Серию мероприятий экологической направленности предложил учредить РЭО. В рамках недели по всей стране также пройдут субботники, акции по сбору вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсии на мусороперерабатывающие заводы.

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