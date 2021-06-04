Первое крупное производство зеленой гранулы запустят в России

Впервые в России откроют крупное производство ПЭТ-гранулы с добавлением вторсырья, контракт заключили Российский экологический оператор (РЭО) и компания СИБУР на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Реализация этого контракта позволит создать одно из крупнейших в России производств по переработке ПЭТ, сообщили в РЭО. Производство будет закрывать потребности завода «ПОЛИЭФ» в Башкирии по производству пластиковой гранулы с использованием вторичных ресурсов. На этом предприятии СИБУРа гранулы будут производиться с содержанием 25% вторичных ресурсов.

Это первый в стране такой крупный проект по использованию вторичных ресурсов в сфере полимеров, уточнили в госкорпорации. ПЭТ-гранулу с добавлением вторичного сырья планируется производить на заводе в Башкирии уже в 2022 году.

«Если мы говорим об экономике замкнутого цикла, для которой переработка и возвращение материалов в оборот — это необходимые составляющие, то пластик один из наиболее подходящих материалов, его выгодно собирать и перерабатывать. Многокомпонентная упаковка, как мы уже неоднократно говорили, составляет больше половины ТКО, поэтому добавление ВМР при ее производстве приближает нас к выполнению целевых показателей нацпроекта „Экология“, которые требуют 100% сортировки отходов и уменьшения захоронения на половину», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Российский экологический оператор ранее на полях ПМЭФ представил новый проект по созданию сети фандоматов по всей России. Глава компании показал, как работают автоматы для приема использованной тары и рассказал, в каких регионах появятся первые устройства.