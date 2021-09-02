РЭО догорился о сотрудничестве с Корпорацией Дальнего Востока в сфере обращения с ТКО

Осознанное отношение к отходам будут внедрять на территории субъектов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны. Российский экологический оператор (РЭО) подписал соглашение о сотрудничестве с «Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ).

Подпись на документе поставили генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев и глава КРДВ Игорь Носов во время Восточного экономического форума. Об этом сообщили на сайте РЭО.

«Одним из стратегических направлений Фронтальной Стратегии правительства РФ стал проект „Экология — основа для жизни“, и он касается всей России, Дальний Восток и Арктика не исключение. Малые коренные народы, уникальная природа и животный мир, богатство ресурсов, требуют осознанного и особенного бережного подхода к развитию этих территорий и сохранению уникального наследия для будущих поколений.

В крупных городах подход будет комплексный. Планируется строительство заводов по переработке отходов, где будет и их сортировка, и выделение вторресурсов, и их переработка, в том числе компостирование органики. Также на комплексах будет переработка РДФ-топлива и захоронение не перерабатываемых отходов.

Дальний Восток получит такие же меры поддержки в этой сфере, как и другие регионы России. Денис Буцаев уточнил, что будут выдан облигационный займ.