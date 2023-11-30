Экология 30 ноября 2023, 17:23 РЭО добавит персональное сопровождение сделок на цифровую платформу по торговле вторсырьем РИА «Новости»

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Услуга сопровождения сделок появится с 2024 года на Электронной торговой площадке (ЭТП) по купле-продаже вторсырьем, созданной Российским экологическим оператором.

«С 2024 года на ЭТП запускается услуга сопровождения сделок, доступная пользователям в рамках плановой подписки. Пользователи получат уникальную возможность оптимизировать процесс ведения бизнеса. Эксперты команды сопровождения обладают глубокими знаниями рынка, аналитическими навыками и опытом работы с участниками ЭТП. Нам важно, чтобы все участники площадки, чья деятельность напрямую связана с формированием экономики замкнутого цикла, могли находить лучшие пути оптимизации бизнеса», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Эксперты в частности будут предоставлять персонализированные рекомендации по подбору контрагентов.

«С учетом того, что на ЭТП зарегистрировано и активно участвует более 80% профессиональных участников отрасли, команда сопровождения ЭТП готова предложить им высококвалифицированную поддержку в выборе наилучших контрагентов для успешного участия в торгах. Мы стремимся предоставить вам не только доступ к широкому кругу потенциальных партнеров, но и поддержку экспертов, способных максимально эффективно соотнести ваши бизнес-потребности с возможностями рынка», — отметил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

Сопровождение сделок на ЭТП РЭО включает в себя анализ потребностей и целей бизнеса, персонализированный подбор контрагентов, соответствующих требованиям и критериям заказчика, повышение эффективности торговых операций через тщательный отбор партнеров, консультации по вопросам стратегии ведения торгов и оптимизации бизнес-процессов, регулярный мониторинг рынка для оперативного реагирования на изменения и тренды.

РЭО создал Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке. С 1 января 2024 года доступ к площадке станет платным. Сейчас на ЭТП доступны три варианта тарифов, ознакомиться с ними можно по ссылке.