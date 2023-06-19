Экология 19 июня 2023, 10:29 Удаленные экологи начнут консультировать российские предприятия

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РЭО добавил «удаленного эколога» для консультирования бизнеса на торговой площадке вторсырья

На Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной Российским экологическим оператором, добавлен модуль консультирования профессиональным экологом. Компании могут обратиться к «удаленному экологу» по широкому кругу вопросов.

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«Наша цифровая платформа позволяет проводить безопасные сделки по купле-продаже вторичного сырья, вторичных материальных ресурсов и услуги по исполнению нормативов расширенной ответственности производителей (РОП). По всем этим вопросам и в целом по вопросам экологии компании могут задать вопросы профессиональному экологу. Такая функция добавлена на ЭТП для удобства наших пользователей», — рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Новый модуль на ЭТП РЭО будет действовать в удаленном формате. Пользователи могут в частности узнать подробнее об исполнении услуги в рамках расширенной ответственности производителя.

«Мы вводим новый модуль „удаленный эколог“… Если мы говорим о малом и среднем бизнесе, не каждая компания может иметь в своем штабе профессионального эколога, юридически подкованного, который мог бы правильно составить необходимый пакет документов», — сказал руководитель проекта ЭТП ППК РЭО Заур Абдурахимов.