Экология 17 апреля 2024, 18:44 РЭО добавил номинации для детей в Зеленую Премию — 2024

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Российский экологический оператор открыл 17 апреля заявочную кампанию на Зеленую Премию — 2024. Во время торжественного открытия на площадке МИСИС глава РЭО Денис Буцаев рассказал о новых номинациях Премии для детей.

«Номинации, в рамках которых в Зеленой Премии теперь смогут участвовать и экоактивисты от 10 до 18 лет, будут представлены в новом треке «Юннаты». Конкретные названия номинаций на данный момент в разработке, но совсем скоро мы их анонсируем. Трек появился не просто так — мы видели большую заинтересованность среди самых юных защитников природы, получали много вопросов, можно ли участвовать в Зеленой Премии, если не исполнилось 18 лет. Теперь с большой радостью мы отвечаем — да, не просто можно, а нужно! Мы очень ждем ваши заявки, ребята», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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В номинаций трека «Юннаты» будут участвовать молодые люди из юннатского движения. Трек проходит в партнерстве с Российским движением детей и молодежи «Движение первых».

Во время торжественного открытия РЭО также анонсировал обновленный перечень номинаций общественного трека: «Экологический лидер», «Экологическая семья», «Экологические центры», «Студенчество» и «Экологическое предпринимательство». Кроме того, в рамках профессионального трека теперь будут оцениваться корпоративные проекты как внешние, направленные на формирование новой культуры осознанного потребления и экологичных привычек среди населения и клиентов, так и внутренние — реализующие и развивающие внутри компании различные ESG-практики для экологизации своих производств и предприятий.

Подать заявку на участие в Зеленой Премии можно на сайте РЭО в разделе, посвященном конкурсу.