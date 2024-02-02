Экология 02 февраля 2024, 13:26 РЭО: до завершения набора на программы ДПО в Плехановском университете осталось 10 дней РИА «Новости»

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До окончания набора на программы повышения квалификации «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» и «Основы и принципы экономики замкнутого цикла» в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова осталось 10 дней.

«РЭО сотрудничает с ведущими и не первый год занимается разработкой программ повышения квалификации. На две программы ДПО в Плехановке, посвященные построению системы обращения с твердыми коммунальными отходами и экономике замкнутого цикла, скоро завершится прием — 12 и 13 февраля соответственно. Поэтому призываем всех тех, кто хотел поучаствовать, поторопиться. После обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации, и, конечно, они внесут вклад в развитие кадрового потенциала отрасли», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Формат обучения — дистанционный. Стоимость каждой программы за весь период обучения составляет 32 000 рублей. Длительность программы «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» — 52 академических часа, программы «Основы и принципы экономики замкнутого цикла» — 50 академических часов.

«После окончания программ слушатели делятся с нами отзывами, и мы уже можем с уверенностью сказать, что программы пользуются спросом, студентам нравится обучение и они советуют его знакомым и друзьям», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Марина Городилова отметила, что ее компетенции в области экономики замкнутого цикла повысились. «Спасибо большое за курс! Понравилась структура курса, логичность. И наконец-то разобралась с РОПом», — сказала студентка.

У Светланы Штерн появилось представление, как строить системную просветительскую работу на уровне края, какие социально-экологические проекты можно запустить через НКО.

«Хорошо, что возможно контактировать с экспертами и после прохождения курса. Впечатление в целом хорошее, цена за курс приемлемая, график вебинаров удобен, курс компактный для усвоения, презентации очень хорошие, много полезной информации, если будут вопросы, есть возможность проконсультироваться с эксперами курса. Благодарю за курс!» — сказала выпускница программы по «Созданию устойчивой системы обращения с ТКО в России».

По всем вопросам можно получить консультацию у ответственных сотрудников университета РЭУ им. Г. В. Плеханова. Контакты — на сайте РЭО.