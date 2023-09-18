Экология 18 сентября 2023, 11:28 РЭО: до конца приема документов на программы в Плехановке осталась неделя РИА «Новости»

Читать 360tv в

До конца набора на три программы повышения квалификации в сфере экономики замкнутого цикла и обращения с отходами в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова осталось семь дней. Российский экологический оператор напомнил условия обучения.

«Повышение квалификации позволит предприятиям решать текущие экологические задачи и оперативно реагировать на новые. У слушателей будет уникальная возможность узнать об отрасли обращения с отходами изнутри и погрузиться в тонкости экономики замкнутого цикла, ведь в качестве преподавателей выступят ведущие эксперты Российского экологического оператора», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Слушатели курса узнают о современной ситуации в области обращения с отходами в мире, видах отходов, способах их сбора и транспортировки, различных формах утилизации, а также о роли экологического образования в создании экономики замкнутого цикла.

Дистанционный формат обучения позволит специалистам из любой точки РФ получить уникальные навыки применения принципов устойчивого развития и перехода к экономике замкнутого цикла, не прерывая своей работы.

Эксперты Российского экологического оператора и преподаватели вузов будут готовить новых профессионалов из числа работников и специалистов, занятых в системе обращения с твердыми коммунальными отходами, а также государственных и муниципальных служащих, от которых зависят решения в области обращения с отходами.

Пройти обучение можно по программам «Создание устойчивой системы обращения с ТКО в России» (старт 25 сентября, стоимость 28 000 рублей), «Основы и принципы экономики замкнутого цикла» (старт 26 сентября, стоимость 28 000 рублей), «Проектирование и эксплуатация комплексов по переработке отходов. Экотехнопарки, экопромышленные парки, промышленные симбиозы» (старт 30 октября, стоимость 32 000 рублей).