РЭО: для развития мусорной отрасли требуется от 500 млрд рублей инвестиций

Инвестиций в развитие отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России требуется от 500 миллиардов рублей. Для этих целей Российский экологический оператор выпустит облигации на сумму 100 миллиардов рублей. Об этом сообщили на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«В период сильнейшего внешнего давления важно усилить работу по внедрению отечественных технологий во все отрасли экономики. И если речь заходит о технологиях с приставкой эко-, то можно говорить что они могли бы стать новой опорой ресурсоэффективного экономического развития. В рамках своей деятельности Российский экологический оператор ставит перед собой ряд задач по экологической трансформации в условиях нового времени. При этом работа в этом направлении уже активно ведется. Например, для привлечения инвестиций в отрасль РЭО одобрена программа выпуска облигаций. Для начала выпуск будет на сумму 100 миллиардов рублей, средства пойдут на создание новых заводов по сортировке и переработке отходов», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

При этом большой эффект уже дали инновации, которые произошли в системе управления отраслью. Об этом на панельной сессии «Национальная экологическая инициатива» рассказал заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин. По его словам, сейчас терсхема есть в каждом субъекте РФ, она была усовершенствована и стала инструментом управления отраслью. Терсхема позволила определять территории, на которых строить объекты. Макрушин добавил, что организационная оптимизация дает колоссальный эффект с точки зрения тарифов и платежей. Поэтому если развивать цифровые технологии и дальше, создавать Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), то Россия сможет выйти на лидирующие позиции в мире, уверен Макрушин.

Следующим шагом станет акцент на переработке отходов и их использования в циклическом производстве. Здесь невозможно обойтись без промышленности и строительной отрасли, без сельского хозяйства, без стекольных и цементных заводов, которые должны потреблять вторичные ресурсы. В текущий момент сложности связаны во многом с тем, что цены на продукцию переработки и вторсырье падают. Запуск расширенной ответственности производителей (РОП) позволить решать проблемы, связанные с финансами. Но важно активное участие бизнеса, который вовлекает отходы в переработку и оплачивает функционирование системы РОП. По словам Макрушина, в ближайшие годы акцент будет делаться на создании рынка вторичных ресурсов и их максимальном вовлечении в оборот.

«В ближайшее время мы будем выпускать облигации и финансировать проекты на сумму более чем 100 млрд рублей. Но если в целом говорить про отрасль, то чтобы создать необходимую инфраструктуру, в нее надо инвестировать 500 млрд рублей. На самом деле это только начало, потому что мы говорим про ТКО и понимаем, что отходов в стране гораздо больше. ТКО — это только первый шаг, а дальше будут и строительные, и сельскохозяйственные, и многие другие виды отходов», — сказал Алексей Макрушин на панельной сессии «Национальная экологическая инициатива».