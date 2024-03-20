Экология 20 марта 2024, 11:43 РЭО: для проектов в сфере ТКО утвердили политику зеленого финансирования РЭО

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Наблюдательный совет Российского экологического оператора утвердил обновленную политику зеленого финансирования госкомпании. Принятие политики позволит выпускать зеленые облигации для проектов по созданию новых объектов обработки и утилизации отходов.

«Политика зеленого финансирования необходима для выпуска зеленых облигаций РЭО и последующего финансирования „зеленых“, то есть несущих положительное экологическое влияние, на проекты. Она включает в себя основные положения по оценке, отбору и мониторингу проектов, финансирование которых осуществляется за счет средств, полученных от размещения облигаций РЭО, а также основные положения по управлению средствами и отчетности», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Неотъемлемой частью политики зеленого финансирования является декларация устойчивого развития участников рынка обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами.

«К декларации устойчивого развития участников рынка обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами уже присоединились все ключевые участники рынка обращения с отходами. Также в политику зеленого финансирования входит ESG-стандарт. Это стандарт социально-экологических приоритетов деятельности компании в сфере обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами», — добавил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

В 2022 году РЭО разработал политику зеленого финансирования в рамках ESG трансформации компании. Набсовет утвердил ее 29 июля 2022 года (Протокол № 25). Новая редакция политики была разработана в связи с внесением изменений в постановление Правительства РФ от 21 сентября 2021 года № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации инструментов финансирования устойчивого развития в Российской Федерации».

Скачать политику зеленого финансирования РЭО можно по ссылке.