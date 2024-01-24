Экология 24 января 2024, 15:29 РЭО: данные об объектах ТКО стали доступны всем жителям России РЭО

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Для россиян открыли доступ к федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), оператором которой является Российский экологический оператор. Теперь они могут просмотреть информацию об объектах обращения с ТКО в своем регионе. ФГИС УТКО размещена на сайте Минприроды по ссылке. Для просмотра карты верификация не требуется.

«Данные в ФГИС УТКО оперативно обновляются, и таким образом отрасль обращения с ТКО становится прозрачной. Использование системы позволит делать точные прогнозы и составлять оперативный и перспективный план развития, реализовывать прогрессивные проекты. Что в свою очередь приведет к оптимизации и сокращению издержек региональных операторов и муниципалитетов. А для простых граждан это скажется на качестве оказания услуг, простыми словами — люди будут видеть чистые контейнерные площадки у своего дома», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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ФГИС УТКО была введена в эксплуатацию 1 декабря 2023 года, данные в нее вносятся постепенно. По состоянию на 22 января 2024 года к системе подключились 85 субъектов РФ, 2752 органа местного самоуправления, 182 регоператора. Всего во ФГИС уже зарегистрировано более 5100 пользователей.

«В свободном доступе размещена та часть ФГИС УТКО, которая касается объектов ТКО. Внутренняя информация доступна для участников рынка, к которым относятся органы исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления, региональные операторы по обращению с ТКО, юрлица и ИП в сфере ТКО, они могут пройти авторизацию через госуслуги. Во ФГИС УТКО также поступает информация о нормативах, заключенных договорах, маршрутах мусоровозов и данных весового контроля, а также об инвестиционных проектах», — добавил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Также во ФГИС УТКО поступают данные о передвижении мусоровозов. Общее количество мусоровозов, передающих данные в систему, составляет более 13 тысяч.