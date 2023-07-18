Экология 18 июля 2023, 11:06 РЭО: число жалоб на вывоз ТКО в Татарстане выросло в 1,5 раза РЭО

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Российский экологический оператор провел мониторинг и выявил значительный рост жалоб на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в Татарстане. За первые полгода 2023 года жители Республики оставили в системе «РЭО Радар» 271 сообщение, когда как за весь 2022 год их было 162.

«РЭО регулярно проводит мониторинг деятельности региональных операторов, чтобы населению бесперебойно оказывалась коммунальной услуга по обращению с ТКО. Мониторинг проводится в том числе с помощью информационной системы сбора обратной связи от граждан о нарушениях в сфере обращения с ТКО „РЭО Радар“. Мы выявили значительный рост жалоб в Татарстане. За 2022 год в систему „РЭО Радар“ поступило 162 сообщения, а уже за первое полугодие 2023 года поступило 271 сообщение. С регоператором проводится работа по выявлению причин увеличения количества жалоб и мер по их устранению», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев

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Из всех сообщений 2023 года 196 относятся к категории «нарушение сбора мусора, срыв графика вывоза», люди также жалуются на неудовлетворительное содержание мест накопления отходов.

Многочисленные жалобы поступают из отдельных районов Республики, чаще из Советского и Приволжского районов Казани. Жалобы касаются отсутствия оборудованных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации контейнерных площадок. По итогу на существующих местах накопления отходов образуются стихийные свалки.

«Российский экологический оператор контролирует отработку региональными операторами жалоб в системе „РЭО Радар“, однако для решения вопросов по созданию мест накопления в соответствии со всеми нормами требуется активная работа от органов исполнительной власти Республики», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.