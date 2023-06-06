Экология 06 июня 2023, 11:25 РЭО: число попадающих под РОП предприятий может сократиться в 40 раз

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После принятия законопроекта о расширенной ответственности производителей (РОП) ответственность за утилизацию упаковки полностью перейдет от производителей товаров на производителей упаковки.

«„Экономика замкнутого цикла“ — масштабная, межотраслевая задача. Переход на ЭЗЦ призван решить фундаментальные задачи в сфере обращения с отходами. Сегодня принципы ЭЗЦ занимают ведущее место в глобальной мировой повестке. В этом смысле важно формирование комплексного подхода к обращению с отходами на всех этапах их жизненного цикла путем создания правовых, экономических и социальных условий для использования вторичного сырья и вторичных ресурсов, минимизации образования и захоронения отходов», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Одна из самых главных целей изменения механизма РОП — это существенное уменьшение количества администрируемых лиц. По экспертным оценкам, сегодня количество таких лиц составляет порядка 4 миллионов. В процессе верификации организаций специалисты Российского экологического оператора выявили около 2 миллионов субъектов РОП. После принятия законопроекта их количество сократится до 50−60 тысяч, то есть в 40 раз», — сказал Игорь Забралов директор по устойчивому развитию Российского экологического оператора на сессии «Спасательный круг: развитие цикличной экономики» форума «Экология».

Правительство РФ внесло Законопроект о РОП в Государственную Думу в апреле. Первое рабочее обсуждение на площадке Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды с представителями бизнес-сообщества состоялось 1 июня. До 14 числа по законопроекту собираются замечания и предложения.

«Новые подходы к РОП позволят вывести из серой зоны и стимулировать те компании, чей маркетинг учитывает и вопросы окончания жизненного цикла их товаров и упаковки. Добросовестный и ответственный бизнес сейчас проигрывает недобросовестному, который и утилизацию не организует, и оплату экосбора игнорирует, зачастую жонглируя понятиями и горячими для граждан темами», — отметила исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.