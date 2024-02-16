Экология 16 февраля 2024, 17:09 РЭО будет выезжать с проверками на предприятия по утилизации с отходами РЭО

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Российский экологический оператор наделен полномочиями для проверки документов и выездных оценок утилизаторов отходов от использования товаров в рамках механизма расширенной ответственности производителей (РОП). Соответствующее постановление № 171 подписано Председателем Правительства Российской Федерации 14 февраля 2024 года.

«Закон о РОП вступил в силу 1 января 2024 года. Согласно нему производители и импортеры должны отчитываться за утилизацию отходов от своих товаров и упаковки. Для этого им необходимо заключать договор на утилизацию только с проверенными утилизаторами. Ими могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в реестр утилизаторов. Правила также касаются производителей и импортеров товаров, которые решили самостоятельно утилизировать отходы на своих мощностях. Если утилизатора нет в реестре, то акты, которые он выдал, не зачтут для выполнения нормативов утилизации», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Включение в реестр происходит по заявительному принципу. С 1 января утилизатор может направить заявку на портале системы учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ). Далее ее проверяют для подтверждения наличия мощностей по утилизации и фактического производства товаров из отходов или вторсырья, рассказал глава РЭО.

«Для такого подтверждения Росприроднадзор будет привлекать специалистов РЭО. Они будут проверять документы и выезжать на объекты. Если утилизатора нет в реестре, утилизация в рамках РОП производителю зачтена не будет», — сказал Денис Буцаев.

Во время выездных оценок специалисты проверят достоверность сведений из заявления утилизатора на включение в реестр, наличие оборудования, установок, а также наличие мощностей для производства товаров с использованием вторсырья.

По итогам проверки документов и выездной оценки РЭО будет готовить заключение для Росприроднадзора. С его учетом будет приниматься решение о включении утилизатора в реестр либо об отказе.

«Российский экологический оператор участвует в формировании реестра утилизаторов. Реестр проверенных утилизаторов позволит сделать отрасль прозрачнее, а производителей стимулировать к реальному исполнению нормативов через утилизацию. Для реформы отрасли обращения с отходами и перехода к экономике замкнутого цикла это необходимый шаг», — добавил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Основанием для проведения выездной оценки является заявление о включении сведений в реестр. О том, как подать заявление на включение в реестр, можно прочитать на сайте РЭО.