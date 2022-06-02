РЭО будет собирать данные с мусоровозов в Подмосковье

Российский экологический оператор и Московская область договорились о взаимодействии при передаче данных по движению мусоровозов. Соглашение на полях конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) подписали генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев и председатель Совета директоров Группы компаний «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов.

«В рамках соглашения РЭО будет взаимодействовать с региональными операторами — „ЭкоЛайн-Воскресенск“ и „Экопромсервис“ при передаче данных по движению мусоровозов. Собранную информацию ППК проанализирует и даст оценку прослеживаемости движения отходов на всем пути, начиная с момент вывоза с контейнерной площадки и заканчивая доставкой отходов на объект сортировки. Такое сотрудничество направлено на более тщательный контроль за деятельностью региональных операторов», — отметил Денис Буцаев.

В рамках соглашения компании «ЭкоЛайн-Воскресенск» и «Экопромсервис» будут вправе привлекать к реализации направлений сотрудничества подведомственные учреждения. В свою очередь ППК РЭО определит состав, форматы и сроки передачи сведений по движению мусоровозов, передаваемых в ППК РЭО, а также условия предоставления доступа к информационным ресурсам.

«Цифровизация является одним из наиболее результативных инструментов повышения эффективности и прозрачности во многих отраслях. Подписанное соглашение между Группой „ЭкоЛайн“ и ППК РЭО о передаче данных по движению мусоровозов — логичный шаг для каждой компании отрасли. Передача данных операторов позволит сформировать единую базу данных об объемах транспортируемых отходов в стране», — отметил председатель совета директоров Группы «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов.

Российский экологический оператор также участвует в решении методологических и технических вопросов по передаче данных по движению мусоровозов. Стороны также могут проводить отчетные встречи с участием руководителей.