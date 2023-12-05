Экология 05 декабря 2023, 15:44 РЭО будет развивать циркулярную экономику с дружественными странами РЭО

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о сотрудничестве России с дружественными странами в области экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ) на пленарной сессии «Устойчивое сознательное развитие» форума «СО.ЗНАНИЕ» в Нижнем Новгороде.

«Принципы экономики замкнутого цикла мы стремимся развивать в том числе в партнерстве с дружественным странами. Взаимодействие России и РЭО в частности с дружественными странами в части обращения с отходами развивается сегодня по широкому спектру направлений. Перспективы очень хорошие. Кооперация со всеми организациями будет базироваться на принципах построения экономики замкнутого цикла и формирования комплексной системы обращения с отходами в нашей стране и государствах, в которых базируются эти компании. Мы очень ценим содействие наших коллег из дружественных стран и в свою очередь готовы делиться лучшими отечественными разработками», — отметил Денис Буцаев.

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РЭО планирует создать совместно с Белоруссией комиссию в области обращения с отходами для обмена опытом. Это взаимодействие будет также нацелено на подготовку кадров в сфере ЭЗЦ и разработки для отрасли обращения с отходами.

Кроме того, Республика Беларусь готова применять российские технологии по переработке отходов. Также обсуждается возможность совместного производства оборудования по сортировке и компостированию отходов. Ведется работа с белорусскими компаниями по созданию инфраструктуры и объектов по глубокой утилизации отходов.

Одним их ключевых партнеров России в области обращения с отходами и создания экономики замкнутого цикла станет Турция. Также в число зарубежных стран, с которыми Россия будет развивать циркулярную экономику в предстоящей перспективе, входят Мьянма, Индия, Китай и Белоруссия.

Взаимодействие с Турцией и Китаем открывает новые возможности для развития сферы переработки текстиля, в том числе в части обмена технологиями и производства оборудования. К примеру, с коллегами из Китая рассматривается вопрос использования китайского высокотехнологичного оборудования для полноцикловой переработки текстиля на территории РФ.

С Вьетнамом, Индией, Таиландом и Шри-Ланкой РЭО ведет диалог по технологиям компостирования органических отходов. Мониторинг полигонов и цифровизация отрасли находятся в поле сотрудничества с Объединёнными Арабскими Эмиратами и Республикой Беларусь.

В рамках межправительственного сотрудничества с Мьянмой РЭО рассматривает возможность запуска проекта по созданию предприятия по обращению с отходами или национальной системы обращения с отходами.

В РЭО напомнили, что к 2030 году доля вторичных ресурсов в сырье для производства продукции и материалов в отраслях экономики должна составить не менее 40% — в строительстве, не менее 34% — в промышленности и не менее 50% — в сельском хозяйстве.