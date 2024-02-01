Экология 01 февраля 2024, 12:14 РЭО: более 80% тетрапака не попадает на переработку РИА «Новости»

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Всего 10 заводов по переработке комбинированной упаковки тетрапак действует в России. Их мощность составляет 25,2 тысячи тонн, в том время как отходов по этой упаковке образуется 240 тысяч тонн в год. Создание новых мощностей по утилизации тетрапака обсудили в ходе рабочей встречи генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и гендиректор АО «Упаковочные системы» (бывший АО «Тетрапак») Александр Криволапов.

«Тетрапак является распространенным видом упаковки в России. В него разливают соки, молочную продукцию, вина и упаковывают другую продукцию, например, детское питание. Руководство АО „Упаковочных систем“ поддержало необходимость создания инфраструктуры по сбору и утилизации упаковки тетрапак после ее использования. На встрече мы обсудили совместные планы и возможные варианты реализации подобных проектов. Одним из которых может быть создание АО «Упаковочные системы» собственной инфраструктуры утилизации комбинированной упаковкии с использованием мер поддержки РЭО. Кроме того, коллеги готовы участвовать в программах РЭО по экопросвещению», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Тетрапак относится к многокомпонентным видам упаковки и состоит из нескольких слоев — бумаги, полиэтилена и алюминия (подробнее о нем можно прочитать по ссылке ). Несмотря на то, что тетрапак относится к перерабатываему виду упаковки, его утилизация после использования крайне сложна и затратна.

По данным, собранным РЭО в 2023 году, в России функционирует всего 10 предприятий по переработке комбинированной упаковки общей мощностью 25,2 тысячи тонн. При этом объем образования отходов по такой упаковке оценивается не менее чем в 240 тысяч тонн в год.

«Утилизационные мощности в нашей стране пока плохо развиты. Причин тому несколько, одна из которых в том, что до проведения реформы РОП товаропроизводитель мог исполнить свою ответственность за выпуск такой упаковки путем заключения договора на утилизацию обыкновенного картона. Это в разы дешевле. С 1 января 2024 года такой вариант исполнения ответственности более невозможен. Производители упаковки теперь отвечают за утилизацию той упаковочной продукции, которую выпускают на рынок», — добавил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

При направлении инвестиций со стороны АО «Упаковочные системы» возможно создание сети предприятий по переработке комбинированной упаковки. Такое решение позволит минимизировать затраты предприятия, связанные с исполнением ответственности в рамках РОП.

Дополнительно РЭО совместно с ответственными министерствами, ведомствами, Правительством РФ продолжит прорабатывать законодательные стимулы для использования вторичного сырья («зеленые закупки», «производство с обязательной долей вторичного сырья»).