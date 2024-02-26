Экология 26 февраля 2024, 14:09 РЭО: более 7000 пользователей зарегистрировались в системе прослеживаемости отходов за 3 месяца РЭО

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Около 7000 пользователей зарегистрировались в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) с момента ее ввода в эксплуатацию 1 декабря 2023 года. Российский экологический оператор также запустил сайт с актуальной информацией о ФГИС УТКО.

«На текущий момент информацию во ФГИС УТКО передают 85 субъектов Российской Федерации, 3718 органов местного самоуправления, 182 регоператора. Эти данные оперативно обновляются и доступны на сайте. Всего в системе зарегистрировались более 7000 пользователей. ФГИС УТКО позволяет сделать отрасль по обращению с отходами прозрачной, а также является еще одним шагом для построения экономики замкнутого цикла в нашей стране», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Пользователями системы являются поставщики информации — это субъекты РФ, региональные операторы и специалисты РЭО.

Для всех граждан в свободном доступе находится информация о действующих и строящихся объектах обращения с ТКО, а также статистические данные ФГИС УТКО.

«Специалисты РЭО своевременно реагируют на возникающие вопросы от пользователей, оказывают консультации по работе с ФГИС УТКО, в частности по размещению информации в соответствии с требованиями законодательства. Для удобства на сайте размещены подробные видеоуроки, на еженедельной основе проводятся видеосовещания с возможностью диалога», — отметил заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

С момента запуска в службу поддержи поступило около 3000 заявок. Сайт ФГИС УТКО доступен по ссылке.