Экология 29 января 2024, 15:49 РЭО: более 560 художников подали заявки на конкурс «Зеленый квадрат» РЭО

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Российский экологический оператор получил 561 заявку на конкурс арт-объектов «Зеленый квадрат». Участники подавали как эскизы, так и фото готовых работ. Арт-объекты должны быть посвящены бережному отношению к окружающей среде и переработке отходов.

«Конкурс „Зеленый квадрат“ был запущен в конце декабря 2023 года. За это время мы приняли 561 заявку с арт-объектами. Среди них как концепции, так и презентации с уже готовыми работами. Конкурс является международным, есть заявки из соседних стран — Казахстана, Беларуси, Армении и Азербайджана. Цель конкурса — привлечь внимание к нашей отрасли, формированию экономики замкнутого цикла и, конечно, популяризовать экопривычки среди как можно большего количества людей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Всего будет отобрано 50 работ, их авторы отправятся на образовательную программу Академии «Меганом» арт-кластера «Таврида» в Крыму. Там они создадут новые объекты либо доработают свои концепты.

«На „Тавриде“ финалисты смогут поработать с кураторами, усилить связи в творческом сообществе. Далее часть созданных объектов отправится на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. А часть покажем на других площадках страны. Сейчас мы занимаемся подготовкой шорт-листа и вскоре его также представим», — сказал PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте.

Партнерами конкурса выступают арт-кластер «Таврида» и Всемирный фестиваль молодежи.