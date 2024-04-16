Экология 16 апреля 2024, 16:36 РЭО: более 300 объектов создадут в рамках реформы ТКО

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Российский экологический оператор подписал с регионами дорожные карты, которые включают планы по созданию 316 объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев в рамках открытого отчета о деятельности публично-правовой компании.

«На сегодняшний день в РЭО сформирован перспективный портфель из 113 проектов с общим объемом инвестиций около 300 млрд рублей. С 75 субъектами Российской Федерации подписаны дорожные карты, содержащие детальный план действий по реализации проектов. Реализация портфеля позволит создать 316 объектов ТКО», — сообщил глава РЭО.

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РЭО будет использовать механизм льготных облигационных займов для поддержки проектов. Он предполагает финансирование за счет средств, полученных от размещения облигаций, что позволяет профинансировать до 90% стоимости инвестиционных проектов, и до 95% стоимости объектов в рамках концессионных соглашений.

Всего на настоящий момент за счет средств от выпуска облигаций РЭО профинансировано 9 проектов на общую сумму 29,9 млрд рублей, это 6 млн тонн мощностей на территории 11 субъектов.

Доклад «Отчет ППК „Российский экологический оператор“. 5 лет Компании» был презентован вице-премьеру Виктории Абрамченко 16 апреля в Москве.