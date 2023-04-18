Экология 18 апреля 2023, 17:05 РЭО: более 200 новых предприятий появилось в России благодаря мусорной реформе

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В рамках реформы обращения с твердыми коммунальными отходами с 2019 по 2022 годы в России были построены 211 объектов по обработке и утилизации ТКО. Об этом сообщили в Российском экологическом операторе.

«Подводя промежуточные итоги реформы обращения с отходами, можно сказать, что достигнуты хорошие показатели в том числе за счет введения новых заводов. В 2022 году заработали 36 объектов, а с 2019 их число достигло 211», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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По его словам, модернизация инфраструктуры обращения с отходами продолжается. Для этого разрабатываются и внедряются новые технические решения. Кроме того, РЭО оказывает ряд мер поддержки, в том числе финансовых.