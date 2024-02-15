Экология 15 февраля 2024, 16:28 РЭО: более 15 тысяч мусоровозов подключились к системе прослеживаемости отходов РЭО

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Региональные операторы начали загружать информацию о мусоровозах в систему прослеживаемости отходов в соответствии с Приказом № 919 Минприроды России. Российский экологический оператор сообщил, что к ней уже подключились более 15 000 тысяч мусоровозов, регоператоры загружали данные в добровольном порядке.

«С декабря 2023 года региональные операторы обязаны передавать данные в ФГИС УТКО (федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов). До введения в эксплуатацию модуля системы прослеживаемости подключение мусоровозов к ФГИС УТКО было добровольным. Тем не менее, многие операторы начали передачу данных заблаговременно. Это позволило заранее отработать и протестировать процессы подключения. Работа системы направлена на обеспечение контроля за обращением отходами в Российской Федерации», — пояснил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Карта, на которой отображается движение мусоровозов в режиме реального времени, доступна РЭО, муниципалитетам и региональным операторам, что позволяет отследить перемещение твердых коммунальных отходов — от контейнера до объекта обращения с ТКО. Таким образом, мы можем избежать возникновения несанкционированных свалок за счет мониторинга соблюдения транспортных потоков, предусмотренных территориальными схемами.

«ФГИС УТКО за столь короткий период обеспечила консолидацию большого объема данных не только по мусоровозам, но и по источникам образования ТКО, контейнерным площадкам, нормативам накопления и других ключевых показателей отрасли, предусмотренных Приказом № 919. При этом, Система позволяет принимать в автоматизированном режиме информацию с постов весового контроля, установленных на объектах обращения с отходами, а также с датчиков наполненности контейнерных баков» — добавил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

На сайте РЭО размещена общедоступная информация о системе, например, обучающие видеоролики для регоператоров. Информация о данных, загруженных в ФГИС УТКО, обновляется в режиме реального времени.

ФГИС УТКО введена в эксплуатацию приказом Минприроды России от 29.11.2023 № 793 «О вводе в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов».