Экология 19 декабря 2023, 12:40 РЭО: более 128 тысяч детей приняли участие в конкурсах «Эколят-Дошколят» в 2023 году РЭО

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Российский экологический оператор и Всероссийский природоохранный социально-образовательный проект «Эколята — Дошколята» подвели итоги 2023 года.

«Самые юные граждане нашей страны — те, за кем стоит будущее в экологичном мире. Поэтому важно с маленького возраста прививать им экопривычки, учить принципам экономики замкнутого цикла, объяснять на наглядных примерах, что это такое. Конкурсы „Эколятами — Дошколят“ направлены именно на популяризацию экологического мышления среди детей. В 2023 году мероприятия охватили более 128 тысяч участников от 5 до 11 лет из 3244 школ и детских садов из 41 субъекта РФ», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Для детей для детей от 5 до 11 лет были проведены конкурсы плакатов на экологическую (природоохранную) тему «Эколята — друзья и защитники Природы. Сделаем свою малую Родину чистой!» и рисунков «Эколята за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов», на лучшую «Ёлочную игрушку Эколят» с использованием вторичного сырья, а также конкурс «Панно, коллаж, настенная композиции из вторичного сырья».

«Также была проведена акция „Спасаем деревья с Эколятами“, в рамках которой было спасено 6000 деревьев и собрано свыше 364 тонн макулатуры!» — отметил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года.