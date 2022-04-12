РЭО: более 1000 объектов обращения с ТКО вошло в федсхему

В федеральную схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) вошло 1048 объектов, сообщил заместитель генерального директора Российского экологического оператора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин. По его словам, схема представляет собой план развития отрасли до 2024−2030 годов.

«Федсхема — по сути план развития отрасли на перспективу 2024 года, а во многих регионах — и на перспективу до 2030 года. Федсхемой предусмотрено создание 1048 объектов, которые позволят решить проблему утилизации отходов. И мы действительно сможем достичь показателей утилизации 50%, но только за счет нескольких видов утилизации», — сказал Макрушин во время «Круглого стола» фракции КПРФ, посвященного нормативно-правовому регулированию в сфере утилизации ТКО.

Он уточнил, что для выполнения показателей нацпроекта «Экология», по которым на утилизацию должно направляться как минимум 50% ТКО, необходимо применять разные виды переработки отходов. К ним относятся компостирование органических фракций отходов, производство топлива из отходов, энергетическая утилизация и утилизация вторичных ресурсов (пластик, стекло, картон). Макрушин указал, что это относится к мировой практике.

Заместитель гендиректора РЭО также рассказал о статусе федеральной схемы и обратил внимание на то, что она согласована со всеми субъектами РФ.

«РЭО создал федсхему год назад и готов ее утверждать. В настоящий момент акт правительства рассматривается на площадке аппарата правительства. Надеюсь, что в ближайшее время постановление будет утверждено, и у нас будут развязаны руки для того, чтобы утвердить федсхему, и все смогут наконец ее посмотреть. Но все без исключения субъекты видят ту работу, которую мы ведем. Федсхема согласована со всеми субъектами РФ», — сказал Макрушин.

Он добавил, что в прошлом году «отрасль обращения с отходами стала самой быстрорастущей отраслью народного хозяйства, и экономика выросла на 21% за прошедший год». Более 40% отходов сортируется, что радикально отличается от ситуации три года назад.