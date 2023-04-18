Экология 18 апреля 2023, 13:24 РЭО: более 10 000 россиян приняли участие в «Неделе экологических знаний»

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Более 10 000 россиян присоединились к «Неделе экологических знаний», которая проходила с 10 по 16 апреля в 60 регионах России. Российский экологический оператор выступил партнером акции.

«Акция „Неделя экологических знаний“ была организована Всероссийской общественной организацией волонтеров-экологов „Делай!“. РЭО выступил партнером. Всего за семь дней к акции присоединились 10 450 участников, которые организовали 265 эколого-просветительских мероприятий в 60 регионах нашей страны. Педагоги, школьники, студенты и волонтеры организовали уроки, лекции, сбор макулатуры в рамках народной акции „Миллион — Родине!“, мастер-классы по переработке бумаги и сортировке отходов, посадки деревьев и субботники», — отметил глава РЭО Денис Буцаев.

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Наиболее активно к акции присоединились жители Кемеровской области, где прошло более 30 мероприятий: масштабный субботник от студентов КемГУ, серия уроков и мастер-классов в местных школах, а также акции по раздельному сбору отходов.

В Ставропольском крае состоялось самое масштабное мероприятие в рамках акции, в котором приняло участие 350 человек, — на станции юннатов участники «Школы лесной экологии» научились правильно сажать и ухаживать за деревьями, а также смогли задать вопросы профессиональным экологам и пройти экологический квест.

Самым популярным форматом «Недели экологических знаний» стали именно просветительские мероприятия: экоуроки для школьников, лекции для студентов вузов и ссузов, а также мастер-классы на тему переработки отходов и деловые игры — их прошло более 180.

«День экологических знаний ежегодно отмечается 15 апреля. Мероприятия волонтеры проводят уже третий год подряд, охватывая всю страну. Мы видим, что активными участниками таких акций все больше становятся школьники и студенты, и волонтеры несомненно вносят лепту в популяризацию экологического образа жизни», — отметил PR-директор Департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.

«Неделя экологических знаний» входит в общий цикл мероприятий в формате дней единых действий, которые пройдут весной и летом 2023 года. В марте уже состоялся «День без отходов», а 20−23 апреля волонтеры-экологи приглашают всех принять участие в мероприятиях, приуроченных к дню Земли.

Вся подробная информация о грядущих мероприятиях и методические материалы доступны на сайте дниединыхдействий. рф Всероссийская акция «Неделя экологических знаний» в формате дней единых действий в регионах России реализуется Всероссийской общественной организацией волонтеров-экологов «Делай!» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи, Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых» и Ассоциации волонтерских центров.