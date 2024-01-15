Экология 15 января 2024, 12:35 РЭО: более 1 млрд рублей вложат в объекты обращения с ТКО в Новосибирской области РЭО

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Российский экологический оператор вложит порядка 1 млрд рублей в комплексные объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Новосибирской области. Проекты реализуются в рамках концессионного соглашения.

«Правительство Новосибирской области 29 декабря 2023 года заключило с ООО Спецзавод «КВАНТ» два концессионных соглашения. Они предполагают создание и эксплуатацию объектов, на которых будет происходить обработка, обезвреживание и захоронение ТКО. Общая стоимость проектов составит более 1,1 млрд рублей. РЭО может вложить в них до 95% от объема инвестиций за счет средств от размещения облигаций РЭО. Сумма составит около 1 млрд рублей», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Совокупная мощность сортировки двух объектов составит — 55 тысяч тонн в год, утилизации — 11 тысяч тонн в год, размещения — 27 тысяч тонн в год. «Объекты будут созданы в Татарском и Тогучинском районах Новосибирской области. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год, — добавил замгендиректора РЭО Сергей Королев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года.