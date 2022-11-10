Экология 10 ноября 2022, 16:31 РЭО анонсировал запуск системы вознаграждений за сданные бутылки в Ленобласти При поддержке компании сеть фандоматов установила сеть «ВкусаВилл»

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При поддержке Российского экологического оператора компания «ЭкоТехнологии» совместно с проектом «ЭкоОтвет» развивает инновационный метод сбора вторсырья в магазинах «ВкусВилл». Автоматизированные аппараты по приему упаковки можно найти в магазинах в городах Кронштадте и Мурине, а также в поселке Кудрово.

«Фандоматы — новый в России, но давно известный в мире инструмент, позволяющий до 100% извлечь пластик и алюминий. Благодаря его применению мы сформируем новый рынок в рамках экономики замкнутого цикла в России. Повысим охват населения раздельным сбором отходов, увеличим процент извлекаемых полезных вторичных ресурсов из отходов. И таким образом, снизим объем захоронения отходов. Важно развивать переработку, и такие проекты играют большую роль в просвещении», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«ЭкоОтвет» — первый в России федеральный частный проект по развитию системы раздельного сбора и переработки отходов в рамках расширенной ответственности производителя. Инициатор проекта — «РусПРО», ассоциация производителей и импортеров, осуществляющих самостоятельное выполнение нормативов по утилизации отходов от использования товаров.

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Фандоматы принимают пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Чтобы сдать тару на переработку, нужно поместить пустую емкость в приемное окно штрихкодом вверх. Фандомат отсканирует штрихкод на этикетке, взвесит упаковку и примет ее на переработку. Вся собранная упаковка будет досортирована, переработана и использована вторично.

За сдачу бутылок и банок можно получить вознаграждение! За одну сданную упаковку начисляется один бонусный балл на карту лояльности «ВкусВилл». Баллами можно оплатить до 100% покупки во всех магазинах «ВкусВилл» и при заказе в мобильном приложении и интернет-магазине vkusvill.ru.

Проект поддержал Российский экологический оператор — публично-правовая компания, которая следит за эффективным и законным обращением с твердыми коммунальными отходами в России.

Адреса фандоматов «ЭкоОтвет»:

● г. Кронштадт, пр-кт Ленина, д. 16;

● п. Мурино, пр-кт Авиаторов Балтики, д. 11/1;

● г. Кудрово, Европейский пр-кт, д. 8.

Фандоматы проекта «ЭкоОтвет» можно найти не только в Ленинградской области.

Другие аппараты установлены в Сочи, Новороссийске, Нижнем Новгороде и Вологде.