РЭО анонсировал запуск новой информационной системы по контролю упаковки

Новая информационная система учета производителей, импортеров, товаров и их упаковки, необходима в рамках внедрения обновленной системы РОП и расчета экологического сбора за утилизацию упаковки. Предположительно, система заработает в следующем году.

«Чтобы система РОП была прозрачной и контролируемой, нужен реестр учета производителей, импортеров, товаров и упаковки этих товаров. Над созданием такого реестра мы сейчас работаем. Предполагается, что прежде чем выпустить товар в оборот, производитель будет вносить в этот реестр информацию об упаковке. Только после этого он сможет продавать товар», — рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Важно, что система будет в том числе учитывать степень экологичности упаковки. Экологичность упаковки подразумевает два критерия: перерабатывается ли упаковка и входят ли в ее состав вторичные ресурсы.

«Печенье может быть упаковано просто в картонную коробку, а может, например, в картонную коробку с пластиковым окошком. Понятно, что во втором случае упаковку будет переработать сложнее. В Европе на такую упаковку ввели повышающий коэффициент для экологического сбора, и это честное решение. Упаковал товар в упаковку, которую легко переработать, — платишь меньше. Сделал многослойную упаковку из композитных материалов — платишь больше», — объяснил Денис Буцаев.

Как сообщили в РЭО, такая система может появиться уже в следующем году.

«Сложность не в создании реестра, а в переводе бизнеса на ее использование. Это необходимый и важный шаг к тому, чтобы у нас увеличивалось производство экологичной упаковки, в том числе с привлечением вторичных ресурсов. Производители должны нести ответственность и отдавать себе отчет, во что они упаковывают товар», — заключил Денис Буцаев.