Экология 25 декабря 2023, 13:34 РЭО: АИС «АПРО» для регоператоров представили на форуме «Арктика: настоящее и будущее» РЭО

Читать 360tv в

Автоматизированная информационная система «Автоматизация процессов регионального оператора» (АИС «АПРО»), созданная при участии Российского экологического оператора, была представлена на XIII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее». Система позволяет регоператорам выстраивать работу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО).

«В среднем на регоператора работает несколько сотен транспортных средств, которые ежедневно посещают десятки тысяч адресов. Они должны двигаться по заранее предусмотренным маршрутам, которые просчитываются раз в несколько лет при проектировании территориальной схемы. Но на деле регулярно возникают ситуации, которые ломают привычную и продуманную систему вывоза ТКО. Это ремонты дорог, перегороженные проезды, снег, заболевший водитель, пробитое колесо и многое другое. Чтобы система вывоза ТКО работала эффективно на длинном горизонте, она должна обладать гибкостью и быть способной к изменениям. В АИС „АПРО“ система планирования и корректировки маршрутов устроена таким образом, чтобы на изменения можно было реагировать моментально, чтобы регоператоры стремились к стопроцентному выполнению задач в любых условиях», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Систему презентовал в рамках деловой программы на сессии «Повторить нельзя вывезти: развитие экономики замкнутого цикла Крайнего Севера» заместитель генерального директора ООО «А.ПРО» Евгений Бензак. В своем выступлении он пояснил, как система «АПРО» автоматизирует все процессы региональных операторов, повышая эффективность и производительность, и может быть реализована в условиях Крайнего Севера.

Система способна обеспечить выполнение заявок на вывоз отходов в день их подачи. Отдельное внимание уделяется сквозному анализу фактов посещений на основании трех источников: мобильного приложения, средств объективного контроля и планов маршрута.

В АИС «АПРО» разработан специальный механизм выявления и устранения неоптимальностей в работе транспортных средств. Система сравнивает более двух десятков показателей, плановых и фактических, анализирует их и предоставляет в простом и понятном любому человеку виде — в виде рейтинга маршрута. Это облегчает принятие управленческих решений, в том числе о корректировке маршрутов, графиков работы водителей или перераспределении транспортного парка на другие базы.

Заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров отметил, что стоящие перед региональными операторами по обращению с отходами задачи требуют привлечения самых передовых современных информационных технологий.

Учитывая требования, которые предъявляются действующим законодательством в части контроля и учета данных телеметрии, работы с большим объемом информации о контрагентах, формированию доказательной базы в части исполнения обязательств по очистке и вывозу мест накопления отходов, для эффективного регионального оператора рутиной становится работа с передовой аналитикой, технологиями защиты информации, большими данными и нейронными сетями. Программное обеспечение должно постоянно находиться на передовой ИТ-отрасли, быть способно адаптироваться к обстоятельствам, вбирать в себя экспертизу по лучшим практикам в области обращения с отходами и технологические достижения.

«Это очень высокая планка для отраслевого программного обеспечения и мало кто на существующем рынке ИТ способен ее обеспечить. Именно поэтому необходимо было участие лучших экспертных компетенций РЭО для создания системы автоматизации деятельности региональных операторов, отвечающей всем вызовам времени, такой системой стала АИС „АПРО“. На текущий момент система обладает потенциалом, чтобы адресовать по-настоящему сложные проблемы отрасли, включая проблемы обращения с ТКО на территориях Крайнего Севера, о чем было доложено на XIII Международном форуме „Арктика: настоящее и будущее“», — сказал Алексей Буров.

Форум «Арктика: настоящее и будущее» проходил 7−8 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге и собрал более 2000 участников. На нем обсуждались комплексные и стратегические решения по социально-экономическому развитию Арктической зоны.