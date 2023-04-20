Экология 20 апреля 2023, 16:51 РЭО: 95% россиян должны сортировать отходы к 2030 году

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Большинство россиян должны научиться сортировать твердые коммунальные отходы к 2030 году. Об этом рассказали в Российском экологическом операторе.

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«Важной составляющей проекта по созданию экономики замкнутого цикла является работа с людьми, просветительские и образовательные программы. Цель этого направления — формирование новой модели поведения в обществе, культуры осознанного потребления и бережного отношения к планете. Не менее амбициозны и задачи, которые ставит Правительство в рамках этого направления: к 2030 году следовать принципам осознанного потребления должны 75% населения, сортировать отходы — 95% населения», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Кроме того, в государственные программы образования и воспитания должны быть интегрированы принципы экологического просвещения. Буцаев назвал экопросвещение важным направлением по формированию экономики замкнутого цикла. «Решение задач по сохранению окружающей среды — это забота каждого. В том числе — населения», — добавил он.