Экология 12 апреля 2023, 09:17 РЭО: 90% оборудования для сортировки отходов в России отечественное

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Об этом сообщил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«В настоящий момент все, что связано, например, с сортировочным комплексом, 90% — российское. Из этого российского многие страны СНГ покупают оборудование вместо оборудования импортного [из стран дальнего зарубежья], имея в этом отношении свободный выбор», — рассказал глава РЭО на круглом столе в Госдуме.

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При этом в утилизации локализовано 68%. По словам Буцаева, существуют технологии, которые сложно локализовать из-за их окупаемости. «Нам нужны рынки не только России, но и зарубежных стран», — объяснил гендиректор РЭО.

Он добавил, что Россия не копирует чужие технологии, а работает над собственными. «На самом деле, Россия богата собственными разработками», — добавил он.