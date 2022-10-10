РЭО: 87% россиян платят за вывоз отходов | 360°

Экология 10 октября 2022, 11:38 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber РЭО: 87% россиян платят за вывоз отходов

Читать 360tv в

Собираемость платежей за вывоз отходов среди населения к концу августа составила 87%, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. В рамках Российского экологического форума руководитель департамента по взаимодействию с региональными операторами РЭО Анатолий Куценко рассказал о работе регоператоров.

«Институт регоператоров начал действовать в России с 2019 года. На сегодняшний день на территории страны определены 284 зоны деятельности региональных операторов. С 1 июля к реформе присоединились все регионы РФ. Сейчас на территории страны действует 182 региональных оператора, которые оказывают населению услугу по вывозу отходов. Регоператоры регулярно предоставляют нам сведения о собираемости платежей. С начала становления института мы видим, как усиленно работают операторы несмотря на проблемы с доступом к персональным данным, постепенно они выросли и уже по итогам 21 года мы достигли 91% собираемости. В этом году несколько ниже — 87% к концу августа, мы рассчитываем, что ниже этой планки к концу года мы не опустимся. Да, в ряде регионов, где была собираемость и 50%, и 70% мы получили хороший рывок и получили плюс 15−20%», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Реклама

Регоператоры уже приступили к работе в 253 зонах, еще в 24 они не выбраны, в 7 — определены, но пока не приступили. Необходимая валовая выручка региональных операторов составила 250 млрд рублей. Всего 41 регоператор осуществляет вывоз самостоятельно, а 140 привлекают сторонние организации. При этом 75% спецтехники приходится на отечественное производство («КамАЗ», «МАЗ», «ГАЗ» и т. д.).

«Мы развиваем систему РЭО Радар. На старте реформы было около трех обращений, сейчас уже 10,5 млн обращений граждан. Основные — это нехватка контейнеров, отсутствие оборудованных площадок, сжигание отходов и едкий запах, стихийные свалки, навалы крупногабаритных отходов. Не все эти проблемы относятся к деятельности регоператоров, но жители используют нашу систему и мы помогаем. Все вопросы с вывозом решаются оперативно. Мы взаимодействуем со всеми органами. Дальнейшее взаимодействие планируем вывести на более высокий уровень и решать проблемы более точечно», — сказал Куценко на сессии «Регионы и региональные операторы: как наладить успешную работу».

Российский экологический форум проходит 10—11 октября 2022 года в Московской области. Организатором мероприятия выступил Российский экологический оператор. Мероприятие проходит в рамках Российской экологической недели, которая продлится до 16 октября. Серию мероприятий экологической направленности предложил учредить РЭО. В рамках недели по всей стране также пройдут субботники, акции по сбору вторсырья (макулатуры, электроники), экскурсии на мусороперерабатывающие заводы.

0 0 0 0 0 0