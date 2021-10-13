РЭО: 80% мусорной техники стали делать в России

Линии сортировки отходов перешли на российское оборудование, его доля увеличилась до 80% за два года, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Также выросло число рабочих мест в сфере обращения ТКО и смежных отраслях.

«За последние два года мы создали у себя порядка 15−16 тысяч рабочих мест. Но эффект на самом деле намного шире. Каждое наше рабочее место дает работу в логистике, производстве материалов и оборудования для отрасли. Та же закупка 65 тысяч мусорных баков за один миллиард рублей обеспечила заказами большое число компаний, а есть еще датчики прослеживаемости уровня заполняемости баков, другое оборудование», — сказал Денис Буцаев на Российском экологическом форуме.

Глава РЭО добавил, что доля отечественного оборудования на сортировках выросла с 20% до 80% за последние два года. Кроме того, в России создали роботов для установки на комплексах по обработке отходов.

«С учетом широты их внедрения сократится себестоимость роботов. Тогда мы получим желаемую эффективность с точки зрения выборки различных фракций», — отметил глава ППК РЭО.

Буцаев сообщил и об увеличении объема налоговых отчислений. В 2021 году с предприятий отрасли соберут налогов на 15%-20% больше, чем в 2020-м.