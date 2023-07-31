Экология 31 июля 2023, 11:31 РЭО: 8 проектов по экологизации производств представили участники арт-школы экологии на «Тавриде» РЭО

Читать 360tv в

Участники арт-школы экологии, организованной при поддержке Российского экологического оператора в рамках заезда «Наука как искусство», предложили экопросвещать работников предприятий Крыма, создавать там экопространства и проводить экоакции. Свои проекты экоактивисты представили в арт-кластере «Таврида».

«Участники арт-школы, которую поддержал РЭО, разработали и представили экопроекты для производственных предприятий Крыма. Недавно был принят закон, устанавливающий ответственность за утилизацию товаров и упаковки производителями — механизм так и называется расширенная ответственность производителей. Поэтому очень важно, чтобы предприятия становились все более экологичными, а их деятельность соответствовала принципам экономики замкнутого цикла. Уверены, что проекты участников подтолкнут производства начать данный переход и помогут им в дальнейшей работе, но уже с более экологичным уклоном», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Проекты оценивали представители компаний, чьи производства посещали участники, среди них экозавод «ППК Крым», ООО «Заря» (Крымский султан) и АО «Комбинат „Крымская Роза“.

«Всего было подготовлено 8 проектов, авторы которых предложили реорганизовать систему обращения с отходами, пропагандировать экологичный образ жизни жизни среди сотрудников предприятия, создать экопространств на территории организаций, создать чат-бот, информирующий об экологических акциях предприятия», — сказал PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Участники также предложили партнерство с региональными отделениями волонтерских центров для масштабирования экопроектов.