Экология 12 декабря 2023, 10:06 РЭО: 8 игроков отрасли обращения с отходами вступили в Ассоциацию «Ресурс» РЭО

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Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданная при поддержке Российского экологического оператор, приняла еще восемь участников — действующих игроков отрасли обращения с отходами и смежных отраслей.

«Ассоциация „Ресурс“ создавалась для консолидации всех тех, чья деятельность отвечает принципам экономики замкнутого цикла, а также тех, кто стремится развивать отрасль обращения с отходами. Новыми членами Ассоциации стали компании из сферы технологий, торговли, обращения с твердыми коммунальными отходами и создания оборудования для нашей отрасли. Всего в Ассоциацию входит 137 компаний», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Новыми членами «Ресурса» стали ООО «РУСДРОНПОРТ», осуществляющее разработку и строительство площадок для дронов, ООО «ЭкоПоинт», занимающееся разработкой и реализацией аппаратно-программных модулей для сбора вторичных ресурсов, ООО «Автоматизация процессов регионального оператора», которое обеспечивает разработку программного обеспечения бизнес-процессов регоператоров, операторов по обработке и захоронению отходов.

«Мы рады, что многие новые члены ассоциации приходят по рекомендации уже действующих. Список наших членских организаций не просто количественно растет. Организации, чья деятельность связана друг с другом, кто заинтересован в выстраивании кооперационных цепочек, подтверждении репутации своих партнеров, содействию развития своего бизнеса, расширению клиентской базы рекомендуют нашу ассоциацию друг другу. И второе, что обращает на себя внимание — растет число членов ассоциации из сферы ИТ, предлагающих комплексные автоматизированные решения для отрасли, в том числе по машинному зрению, „умному“ анализу данных в режиме реального времени с применением технологии искусственного интеллекта, что подтверждает высокий технологический уровень и темпы развития сферы переработки и обращения с отходами и экономики замкнутого цикла в целом», — отметила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

Также в Ассоциацию вошли торговая организация ООО ТПК «НТЦ», занимающаяся реализацией товаров, ООО «Торговый дом Ряжский Авторемонтный Завод», реализующее коммунальную технику, ООО «Лаут Ресайклинг», осуществляющее сбор, обработку и переработку отходов из текстиля, ООО НПО «ЭКОМАШГРУПП» — занимается проектированием и строительством мусоросортировочных комплексов, ​​ООО «Смарт Рециклинг» — осуществляет обработку ТКО.