РЭО: 74% осведомленных о мусорной реформе россиян оценивают ее положительно

Положительную оценку реформе обращения с отходами дали 74% россиян, осведомленных о ее ходе. Всего, по данным социологического исследования, о ходе реформы осведомлены 68% россиян. Такие данные показал опрос о ходе реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, заказчиком которого выступил Российский экологический оператор.

«В конце 2021 года РЭО выступил заказчиком исследования общественного мнения россиян о реформе в сфере обращения с ТКО и отрасли в целом. Анализ результатов показал, что 74% из тех, кто знает о ее ходе, оценивают ее положительно», — сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Причем 48% опрошенных из соответствующей подгруппы воспринимают ее исключительно положительно, еще 26% относятся к ее реализации скорее положительно. Негативно относятся к проводимой реформе 20% россиян, осведомленных о ее проведении, еще 6% затруднились с оценкой.

По данным опроса, 68% россиян в той или иной мере осведомлены о ходе «мусорной реформы». Половине опрошенных известно о ней в общих чертах (52%), еще 16% — хорошо информированы о ней. Каждый третий россиянин (32%) ничего не знает о том, что с 1 января 2019 года в России началась реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Опрос также показал высокую осведомленность россиян об институте регоператора. Так, 73% респондентов, получающих коммунальную услугу по вывозу ТКО, знают о том, что она осуществляется специализированным региональным оператором. При этом 68% россиян отмечают, что в месте их проживания нет значительных проблем с вывозом отходов или обновлением автопарка мусоровозов», — добавил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

О полном отсутствии проблем с вывозом мусора заявил 41% опрошенных. О наличии незначительных проблем рассказали 27% респондентов. Про серьезные проблемы с вывозом ТКО сообщили 17% участников исследования, еще 15% — не смогли дать ответ на данный вопрос.

Опрос также продемонстрировал уровень осведомленности россиян о волонтерских и просветительских мероприятиях, проводимых местными властями и регоператорами. 45% россиян знают о волонтерских акциях региональных властей, направленных повышение экологической культуры. 36% информированы о мероприятиях по теме раздельного сбора отходов и осознанного потребления.

Исследование проводилось для анализа эффективности мер по достижению целей реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в последнем квартале 2021 года. В телефонном опросе приняли участие россияне старше 18 лет, проживающие в 85 субъектах РФ. Опрос проводился методом CATI путем случайного отбора респондентов внутри квот по всероссийской репрезентативной выборке с погрешностью не более 3,4% среди 30 205 респондентов (CATI — телефонный опрос с непосредственным вербальным контактом интервьюера и респондента).