Экология 14 апреля 2023, 09:53 РЭО: 6,5 млн россиян будут работать в сфере экономики замкнутого цикла к 2030 году

Читать 360tv в

Участники Экспертного совета Института международной торговли и устойчивого развития МГИМО обсудили развитие кадрового потенциала в области устойчивого развития и ESG-повестки. По данным Российского экологического оператора, занятость в данном секторе вырастет до 6,5 млн человек к 2030 году.

«Вопрос восполнения дефицита кадров и наращивания кадрового резерва является одним из актуальнейших для развития экономики замкнутого цикла в России. РЭО провел исследование по текущей и перспективной численности кадров предприятий реального сектора для реализации целей экономики замкнутого цикла. Прогноз динамики потребности в кадровом обеспечении показал, что к 2030 году занятость в данном секторе может вырасти до 6,5 млн человек. При этом должности порядка 17% занятых будут связаны с областью обращения с отходами. Это более 22 тысяч человек», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Вместе с МГИМО РЭО реализует программы дополнительного образования и развивает совместную магистратуру. В конце апреля будет запущена программа повышения квалификации по экономике замкнутого цикла в ИМТУР.

С сентября РЭО готов присоединиться к реализации программы магистратуры «Менеджмент устойчивого развития» в части дополнения ее актуальной проблематикой и собственной экспертностью. РЭО формирует международный экспертный пул по экономике замкнутого цикла и работает над тем, чтобы обеспечить свое участие в деятельности ООН по экологической тематике.

Наряду с этим МГИМО уже проведена большая и важная работа по формированию электронной библиотеки, объединившей в себе все имеющиеся на сегодня публикации и материалы по профилю устойчивого развития и ESG. РЭО поддерживает развитие проекта.