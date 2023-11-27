Экология 27 ноября 2023, 14:40 РЭО: 5,8 млн рублей получат победители и призеры Зеленой премии РЭО

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Финалисты Зеленой премии, организованной Российским экологическим оператором, в 2023 году получат денежные призы общей суммой 5 800 000 рублей. Победителей ждет вознаграждение в 350 тысяч рублей.

«Зеленая премия позволит выявить лучшие экологические проекты со всей страны. Финалисты получат денежные призы на общую сумму 5,8 млн рублей. Для занявших первые места денежный приз составляет по 350 тысяч рублей. Победители смогут вложить эти деньги в масштабирование своих проектов, направленных на формирование экономики замкнутого цикла, комплексной системы обращения с отходами и в целом на заботу об окружающей среде России», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

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С 11 по 21 место 32 финалиста получат по 57 тысяч рублей, с 4 по 10 место 21 финалист получит по 75 тысяч рублей. Три финалиста, занявших третье место, получат по 200 тысяч рублей, второе — по 250 тысяч рублей и первое — по 350 тысяч рублей.

«Денежное вознаграждение подготовлено для победителей в номинациях „Общественные и волонтерские проекты“, „Образовательные проекты“ и „Культурные и медийные проекты“», — сказал глава PR-департамента Дмитрий Бойко.

Спонсорами призового фонда премии выступают Группа ЭкоЛайн, Экомашграупп, Хартия и Сбербанк. Оператором призового фонда Зеленой премии является Фонд развития социальных и экологических инициатив «ЭкоЛайн-Будущее».

Церемония награждения пройдет в 4 декабря в Москве. Подробнее о премии — по ссылке на сайте проекта.