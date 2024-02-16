Экология 16 февраля 2024, 13:56 РЭО: 57 регионов обновят терсхемы с объектами по обращению с ТКО РЭО

Читать 360tv в

Более половины российских регионов будут корректировать территориальные схемы обращения с отходами в 2024 году. Корректировки, касающиеся строительства перспективных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), внесут 57 субъектов РФ, сообщил Российский экологический оператор.

«Всего в 2024 году внести корректировки в территориальные схемы обращения с отходами планируют 57 регионов. После корректировок данные поступят в единую систему учета ТКО. Через нее мы будем видеть, где появятся новые предприятия по обработке и утилизации отходов. Отрасль становится более прозрачной, это еще один шаг для перехода к экономике замкнутого цикла в нашей стране», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Электронные модели территориальных схем вместе с данными об объектах интегрируются в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

«В терсхемы вносятся данные об имеющихся и перспективных предприятиях по обращению с отходами», — добавил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова назвала корректировку важным этапом.

«Нас как крупнейшее отраслевое объединение интересует в том, числе и прикладная роль территориальных схем для эффективной работы регоператоров. К сожалению, мы столкнулись с ситуацией, когда в ряде регионов проблемы некорректной терсхемы превратились в проблемы исполнителя — регоператора. Например, если в территориальной схеме указан объект без лицензии в качестве объекта размещения отходов. Надо повышать статус и роль электронных версий терсхем, и идти дальше — переходить к созданию цифровых двойников региона в части обращения со всеми видами отходов. Это позволит организовать обращение с ними, рассчитать необходимые мощности, обеспечить утилизацию и снизить захоронение отходов», — указала Валерия Гулимова.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года.