Экология 21 июля 2023, 10:32 РЭО: 56 регоператоров по обращению с отходами начали электронные торги вторсырьем РЭО

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На Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП), созданной при поддержке Российского экологического оператора, уже зарегистрировались 56 региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Среди них такие крупные компании, как «Хартия», «Ситиматик» и «Невский экологический оператор».

«Нашей торговой площадкой пользуется большое количество организаций, чья деятельность непосредственно связана с отраслью по обращению с отходами и направлена на формирование экономики замкнутого цикла в России. Среди них 56 региональных операторов со всей страны, в том числе такие крупные, как Невский экологический оператор, „Хартия“, ЕМУП „Спецавтобаза“, „Ситиматик“, „Центр коммунального сервиса“, „ТЭO“, „УК по обращению с отходами в Ленинградской области“, „Пермский региональный оператор ТКО“, АО „Мусороуборочная компания“, Нижэкология-НН», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Присоединение региональных операторов к площадке крайне важно, так как их деятельность оказывает влияние на формирование экономики замкнутого цикла, а также на выполнение показателей нацпроекта „Экология“ и на достижение к 2030 году национальной цели по 100-процентной обработке ТКО и снижению их захоронения в два раза», — сообщил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

«Количество пользователей на ЭТП достигло 1100, среди них 26,36% — утилизаторы, 34,55% — товаропроизводители и импортеры, 20% — заготовители, 14,24% — объекты обработки и региональные операторы», — отметил руководитель проекта по ЭТП Заур Абдурахимов.

По его словам, всего они выставили 601 лот на 1,045 млрд рублей.