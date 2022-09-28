РЭО: 535 млрд рублей инвестиций требуется отрасли обращения с отходами | 360°

Экология 28 сентября 2022, 14:00 Поделиться Telegram

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Viber РЭО: 535 млрд рублей инвестиций требуется отрасли обращения с отходами

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Для обработки всех твердых коммунальных отходов в стране и утилизации половины из них потребуется создание инфраструктуры на общую сумму 535 миллиардов рублей. Такой объем инвестиций необходим отрасли обращения с ТКО, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. РЭО может взять на себя до 90% финансирования.

«Согласно нацпроекту „Экология“, к 2030 году в России должно обрабатываться 100% ТКО, а отправляться на захоронение до 50%. Для того чтобы создать в России необходимую инфраструктуру для обращения с отходами, по нашим оценкам, необходимо 535 миллиардов рублей. Благодаря этим вложениям в стране появятся новые предприятия мощностью по обработке (сортировке) отходов в 32,6 млн тонн/год, по утилизации — 18,3 млн тонн в год.При этом доля проектов с участием РЭО составит 87%. Таким образом, РЭО вложит около 465 млрд рублей в новые объекты по обращению с отходами. Для этого Правительство России приняло необходимые решения по предоставлению мер поддержки. Наиболее востребованные из них — облигации, в том числе зеленые, и капитальный грант», — сказал Денис Буцаев.

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Во-первых, это финансирование до 95% от стоимости проекта за счет облигаций, в том числе зеленых, выпускаемых ППК РЭО, с субсидированием 90% ключевой ставки Банка России. Мера поддержки позволяет финансировать концессионные проекты в регионах России по ставке менее 5% годовых.

Во-вторых, капитальный грант. Это субсидирование инвестиционных проектов в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 1222, которое предоставляется малообеспеченным субъектам Российской Федерации на сумму до 95% от стоимости проекта. В ходе первого этапа по этой программе планируется профинансировать 41 объект в 7 субъектах Российской Федерации.

Также РЭО доступна мера поддержка в виде выкупа облигационного займа, это финансирование до 28,9% стоимости проекта.

«Вместе с тем, эти планы могут измениться с учетом корректировки бюджета, поэтому я, прежде всего, хотел бы акцентировать внимание на привлечении возвратных средств, предоставляемых ППК РЭО за счет выпуска „зеленых облигаций“», — добавил Буцаев.

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