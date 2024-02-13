Экология 13 февраля 2024, 10:49 РЭО: 53 участника «Зеленого квадрата» приступили к созданию арт-объектов на Тавриде РЭО

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Победители конкурса «Зеленый квадрат» Российского экологического оператора приступили к созданию арт-объектов для Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) на базе Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму. Всего финалистами конкурса стали 53 художника со всей страны.

«Финалисты конкурса „Зеленый квадрат“, который мы провели в январе вместе с арт-кластером „Таврида“ (проект Росмолодежи), приступили к созданию своих арт-объектов. Всего мы получили 561 заявку, в шорт-лист попали 53 эскиза и фотографии готовых арт-объектов. Конкурс направлен на популяризацию раздельного сбора отходов, принципов экономики замкнутого цикла и заботы об окружающей среде», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Арт-объекты должны быть выполнены из вторсырья и различных отходов, а также соответствовать теме животных, символизирующих стран-участниц ВФМ. Они также могут быть копиями шедевров мирового искусства и элементами экологической повестки. Во время работы над созданием своих проектов в рамках программы Академии «Меганом» авторы будут использовать вторсырье, предоставленное экоцентром «Сборка».

«В „Меганоме“ авторы готовых проектов смогут их доработать вместе с экспертами, либо придумать и реализовать новый проект с нуля. Лучшие из них отправятся на ВФМ в Сириус. Отобрать их поможет экспертное жюри, куда также вошли представители сферы искусства», — добавил PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

Победителями конкурса «Зеленый квадрат» стали авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской, Московской, Нижегородской, Белгородской, Вологодской, Иркутской, Ленинградской, Ростовской, Свердловской, Челябинской областей, Республики Адыгея, Краснодарского и Хабаровского края.

Образовательная программа Академии творческих индустрий «Меганом» проходит в Крыму с 10 по 22 февраля. Арт-объекты будут отобраны для будущей экспозиции, которая будет представлена на ВФМ с 1 по 7 марта в Сириусе (Сочи).

Помимо участия в образовательной программе, победители конкурса получат возможность поучаствовать в IV конкурсе-биеннале «Придумано и сделано в России» от Всероссийского музея декоративного искусства и получить поддержку от РЭО в продвижении своих работ на крупных российских и зарубежных форумах и площадках.