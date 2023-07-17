Экология 17 июля 2023, 16:07 РЭО: 5000 человек посетили «Зеленый фургон» на День города в Липецке РЭО

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Мастерская переработки «Зеленый фургон» от Российского экологического оператора приняла на День города в Липецке 5000 человек. За два дня, 15 и 16 июля, горожане отправили на переработку 100 кг пластиковых крышечек.

«На 320-летие Липецка РЭО и волонтеры-экологи подготовили подарок для горожан. В парке „Быханов сад“ жителей города встречала передвижная мастерская переработки „Зеленый фургон“. Каждый желающий смог узнать больше о принципах экономики замкнутого цикла, принять участие в мастер-классах по переработке пластика и пакетов в новые изделия. За два дня наш фургон посетили 5000 человек», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Зеленый фургон» — передвижная мастерская переработки РЭО с интерактивным оборудованием для переработки пластика, где участники могут измельчить пластиковые крышечки на вело- или электрошлредере, а следом переплавить их в новые изделия при помощи инжектора или экструдера.

«Горожане успели отправить на переработку 100 кг крышечек, измельчив их на велошредере, а также переплавив в более чем 500 новых значков», — добавил PR-директор Департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко.

Работу фургона успели оценить местные блогеры и заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнев.

На площадке также можно сшить шоппер из старых баннеров или кастомизировать старые вещи.

Помимо мастерской переработки от РЭО волонтеры организовали сразу несколько точек по экопросвещению — сортировку отходов, соревнования экоГТО, экоактивити и пазлы с краснокнижными животными.