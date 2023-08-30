Экология 30 августа 2023, 11:48 РЭО: 500 предприятиям в сфере ТКО необходимо установить весовой контроль Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи г. Чебоксары

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Системы весового контроля не установлены на более чем 500 объектах по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В Российском экологическом операторе указали не необходимость установки оборудования на данных объектах и объяснили, что таким образом недобросовестные компании отрасли ТКО реализуют непрозрачные схемы при учете отходов.

«Когда встал вопрос автоматического учета отходов, возникли проблемы с измерением количества ТКО на объектах без весов. На них количество ТКО определяется „расчетным способом“, поэтому цифры могут быть какие угодно. Допустим, на полигон привезли одну тысячу тонн, а потребителям выставили счета на две тысячи. По предварительным данным, таких объектов более 500, это половина от всех действующих. При этом установкой весов компании должны были заняться еще шесть лет назад — весы должны стоять на всех объектах ТКО, как в магазине на кассе. Поэтому в ближайшем будущем перед нами стоит задача по выявлению всех нечестных игроков. Но наша цель — не столько наказать, сколько стимулировать компании к установке весов. Ведь основной риск работы без весов — не в том, что могут установить штраф, а в том, что будет оспорено количество отходов, которое принял объект, и за избыточные объемы деньги придется вернуть», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Ранее глава РЭО обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой дать поручение по выявлению недобросовестных организаций. По поручению зампредседателя правительства РФ с 1 сентября 2023 года по 1 марта 2024 года профилактические визиты ждут 697 компаний отрасли обращения с отходами. Это объекты, которые проигнорировали запросы Росприроднадзора. Ведомство проверит их на оснащение необходимым оборудованием.

«В федеральную схему обращения с твердыми коммунальными отходами входит 1048 действующих объектов обработки, сортировки, утилизации и размещения ТКО. По имеющейся в настоящее время информации, около половины объектов весов до сих пор не имеют. После ввода в эксплуатацию Федеральной государственной информационной системы управления твердыми коммунальными отходами (ФГИС УТКО) РЭО сформирует точную статистику. На всех объектах должны быть установлены системы весового контроля, это необходимо, чтобы обеспечить прозрачность в расчетах по ТКО», — сообщил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Средства измерения массы TKO владельцы объектов должны были устанавливать начиная с 15 июня 2017 года. Это необходимо для того, чтобы объекты могли достоверно вести начисления и иметь техническую возможность подключаться к автоматизированным системам мониторинга.