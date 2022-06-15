РЭО: 50 тысяч рабочих мест даст отрасль переработки ТКО

Еще 50 тысяч рабочих мест даст отрасль переработки после построения комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал заместитель генерального директора Российского экологического оператора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

«Ежегодно отрасль переработки дает 20 млрд рублей налогов, что касается ситуации с кадрами в отрасли, то сейчас в ней задействовано 37 000 человек. При полном функционировании системы расширенной ответственности производителей (РОП) станет возможным создать дополнительно 20 000 рабочих мест. При построении законченной системы обращения с отходами (строительство КПО) будут созданы дополнительно 50 000 рабочих мест. Иногда мы действительно сталкиваемся с нехваткой кадрового потенциала, нехваткой компетенций у тех или иных сотрудников. Поэтому с прошлого года мы запустили несколько образовательных проектов», — сообщил Алексей Макрушин.

На сессии «Ответственный бизнес меняет курс: как расставляем приоритеты в новых условиях» Макрушин рассказал о таких проектах РЭО, как совместные с РЭУ Г. В. Плеханова курсы повышения квалификации, перечне профстандартов отрасли по обращению с ТКО. Данные стандарты прорабатываются с Минтрудом России. РЭО также параллельно создал Консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к ЭЗЦ, в который, помимо РЭО, вошли 15 вузов и отраслевых компаний (например, МГУ, Плехановка, Русал, Хартия и другие).

При поддержке РЭО создана Ассоциация содействия экономики замкнутого цикла «Ресурс» и Совет по устойчивому развитию. Все эти организации занимаются достижением целей ESG. Таким образом, РЭО принимает непосредственное участие в подготовке кадров и решении проблем с их нехваткой.

Внутри РЭО тоже активно идет трансформация, отметил глава ППК. Во-первых, вносятся изменения в стратегию по развитию, делается акцент на устойчивое развитие и ESG. Также РЭО планирует выпустить ESG-декларацию об устойчивом развитии для участников рынка, к которой должны присоединиться заинтересованные стороны, ESG-стандарт отрасли (участники рынка должны провести свои внутренние положения и организовать отчетность, отчетность должна верифицироваться, пройти публичное заверение на заседании Совета по устойчивому развитию).

Внутри РЭО разрабатывается «Зелёный стандарт», построенный на принципах ESG, основная цель которого — снизить негативное влияние на окружающую среду в офисах, сократить потребление ресурсов, а также сохранять здоровье и благополучие сотрудников. Задачи такого стандарта: внедрить в офисах политику ресурсосбережения, способствовать экономии энергии и воды, снизить в офисном пространстве уровень техногенного воздействия на окружающую среду, внедрить в офисном пространстве политику ответственного отношения к отходам, сделать экологичными закупки, способствовать сохранению здоровья сотрудников и обеспечению их комфорта, способствовать экологизации быта и процессов в офисном пространстве.

Стандарт зеленого офиса снижает финансовые расходы на содержание помещения, соблюдает требования пожарной и санитарной безопасности, а также требования охраны труда. Присоединиться к стандарту РЭО и взять его за основу организации офиса может любая компания.