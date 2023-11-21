Экология 21 ноября 2023, 12:39 РЭО: 49 команд приняли участие в конкурсе «Разделяй за классную экоэкскурсию» РЭО

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Более 1000 человек в составе 49 команд приняли участие в конкурсе «Разделяй за классную экоэкскурсию» Всероссийского проекта по формированию культуры обращения с отходами «ЭкоХод». Итоги конкурса были подведены 17 ноября на Всероссийском экологическом фестивале детей и молодежи «Земле жить!».

«Все больше жителей нашей страны, в том числе совсем юных, интересуется экологией, вовлекается в формирование экономики замкнутого цикла, когда отходы — это ресурс, который может обрести вторую жизнь. В рамках конкурса команды образовательных организаций в течение года собирали вторсырье и сдавали их на переработку. Они внесли свою лепту в снижение объема отходов на полигонах и обрели новые экопривычки, которыми теперь могут поделиться со своими близкими», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Команды собирали макулатуру, текстиль, пластик. На переработку было отправлено более 500 кг пластика. Больше всего отходов собрала команда ребят из Центра развития творчества детей и юношества «Контакт» Тюмени.

Наибольшую активность также показали ребята из Смоленска, Тверской области, Амурской области, Краснодарского края, Республики Алтай, Луганской Народной республики, Омской области.

Самым активным участникам вручат дипломы и благодарности от Федерального центра, а также дипломы от РЭО. Кроме того, им устроят экоэкскурсию в ЭкоДома и вручат призы от ФГБОУ ДО ФЦДО и компании СИБУР.